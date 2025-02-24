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Кількість хворих на грип і ГРВІ у Києві суттєво збільшилась: чи досягнуто епідпоріг

Понеділок 24 лютого 2025 14:10
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Кількість хворих на грип і ГРВІ у Києві суттєво збільшилась: чи досягнуто епідпоріг У Києві побільшало хворих на грип і ГРВІ (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про рівень захворюваності населення на грип і ГРВІ. За даними експертів, у порівнянні з минулим тижнем він збільшився на 8,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу установи у Facebook.

Скільки дітей і дорослих хворіють у Києві

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що у період з 17 по 23 лютого (впродовж 8 тижня епідемічного сезону) рівень захворюваності на грип і ГРВІ серед населення став вищим (у порівнянні з минулим тижнем) на 8,2%.

В цілому за цей час у столиці захворіли 16 471 особа.

"Тижневий інтенсивний показник захворюваності нижче епідемічного порогу у 1,4 раза", - наголосили спеціалісти.

Крім того, українцям розповіли про кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ:

  • всього - 9 569 (-1,2% порівняно з попереднім тижнем);
  • школярі - 9 569;
  • діти, які відвідують дитячі дошкільні заклади - 2 320.

Тим часом кількість дорослих, які захворіли на грип та ГРВІ:

  • всього - 6 902 (+24,7% порівняно з попереднім тижнем);
  • 65 років та старші (група ризику) - 775.

Кількість хворих на грип і ГРВІ у Києві суттєво збільшилась: чи досягнуто епідпорігДопис Київського міського ЦКПХ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Насамкінець громадянам повідомили про кількість госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ:

  • діти - 321;
  • дорослі - 147.

Кількість хворих на грип і ГРВІ у Києві суттєво збільшилась: чи досягнуто епідпорігЗахворюваність на грип і ГРВІ у Києві (інфографіка: facebook.com/kyiv.cdc)

Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.

З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.

З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

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