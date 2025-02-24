Кількість хворих на грип і ГРВІ у Києві суттєво збільшилась: чи досягнуто епідпоріг

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли про рівень захворюваності населення на грип і ГРВІ. За даними експертів, у порівнянні з минулим тижнем він збільшився на 8,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу установи у Facebook.

Скільки дітей і дорослих хворіють у Києві

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що у період з 17 по 23 лютого (впродовж 8 тижня епідемічного сезону) рівень захворюваності на грип і ГРВІ серед населення став вищим (у порівнянні з минулим тижнем) на 8,2%.

В цілому за цей час у столиці захворіли 16 471 особа.

"Тижневий інтенсивний показник захворюваності нижче епідемічного порогу у 1,4 раза", - наголосили спеціалісти.

Крім того, українцям розповіли про кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ:

всього - 9 569 (-1,2% порівняно з попереднім тижнем);

школярі - 9 569;

діти, які відвідують дитячі дошкільні заклади - 2 320.

Тим часом кількість дорослих, які захворіли на грип та ГРВІ:

всього - 6 902 (+24,7% порівняно з попереднім тижнем);

65 років та старші (група ризику) - 775.

Допис Київського міського ЦКПХ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)

Насамкінець громадянам повідомили про кількість госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ:

діти - 321;

дорослі - 147.

Захворюваність на грип і ГРВІ у Києві (інфографіка: facebook.com/kyiv.cdc)