Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве существенно увеличилось: достигнут ли эпидпорог
В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали об уровне заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. По данным экспертов, по сравнению с прошлой неделей он увеличился на 8,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения в Facebook.
Сколько детей и взрослых болеют в Киеве
В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней рассказали, что в период с 17 по 23 февраля (в течение 8 недели эпидемического сезона) уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения стал выше (по сравнению с прошлой неделей) на 8,2%.
В целом за это время в столице заболели 16 471 человек.
"Недельный интенсивный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в 1,4 раза", - отметили специалисты.
Кроме того, украинцам рассказали о количестве детей, заболевших гриппом и ОРВИ:
- всего - 9 569 (-1,2% по сравнению с предыдущей неделей);
- школьники - 9 569;
- дети, посещающие детские дошкольные учреждения - 2 320.
Между тем количество взрослых, заболевших гриппом и ОРВИ:
- всего - 6 902 (+24,7% по сравнению с предыдущей неделей);
- 65 лет и старше (группа риска) - 775.
Пост Киевского городского ЦКПБ (скриншот: facebook.com/kyiv.cdc)
В завершение гражданам сообщили о количестве госпитализированных больных гриппом и ОРВИ:
- дети - 321;
- взрослые - 147.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве (инфографика: facebook.com/kyiv.cdc)
Напомним, с конца января текущего года в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен уже в 16 областях.
Учитывая такую ситуацию, в некоторых регионах могут вводить усиленные противоэпидемические мероприятия (в том числе и локальный карантин).
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас наблюдается "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевая задача специалистов - мониторить и эпидемическую ситуацию, и загруженность коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам экспертов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозируют, что до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.
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