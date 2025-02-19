В Україні 100 найпопулярніших ліків здешевшають на 30%: коли та які саме (повний список)

В Україні планують знизити вартість 100 найменувань найбільш популярних ліків. Їхня ціна стане меншою на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Коли впадуть ціни та на які саме ліки

У МОЗ розповіли, що ціни на 100 найбільш популярних ліків (тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці) будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Це пов'язано з тим, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

"Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що до 100 найбільш популярних ліків увійшли:

22 позиції, які виробляє "Київський вітамінний завод"

20 позицій - від фармацевтичної компанії "Дарниця";

17 позицій - від "Фармак";

10 позицій - від "ІнтерХім";

8 позицій - від корпорації "Артеріум";

6 позицій - від "Юрія-Фарм";

5 позицій - від "Кусум Фарм";

3 позиції - від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу;

2 позиції - від фармацевтичної фабрики "Віола".

В цілому до списку потрапили різні препарати (таблетки, капсули, гранули, краплі, розчини та ін.):

які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях;

антигістамінні;

протизапальні та протиревматичні;

вітаміни та мікроелементи;

ліки проти тиску;

противиразкові засоби;

заспокійливі;

очні краплі;

назальні спреї тощо.

Українцям нагадали також, що рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" (введене в дію указом президента №82/2025), містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Передбачене, зокрема, введення ряду регуляцій - для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Нещодавно на виконання рішення РНБО уряд вже:

врегулював націнки на лікарські засоби;

заборонив практику маркетингових платежів;

відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (у частині контролю за цінами в аптечних мережах).

Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету міністрів №955 (від 17 жовтня 2008 року) - "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".