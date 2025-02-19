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В Україні 100 найпопулярніших ліків здешевшають на 30%: коли та які саме (повний список)

Середа 19 лютого 2025 16:42
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В Україні 100 найпопулярніших ліків здешевшають на 30%: коли та які саме (повний список) Вартість 100 найпопулярніших ліків в Україні зменшиться (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Україні планують знизити вартість 100 найменувань найбільш популярних ліків. Їхня ціна стане меншою на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Коли впадуть ціни та на які саме ліки

У МОЗ розповіли, що ціни на 100 найбільш популярних ліків (тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці) будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Це пов'язано з тим, що українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

"Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що до 100 найбільш популярних ліків увійшли:

  • 22 позиції, які виробляє "Київський вітамінний завод"
  • 20 позицій - від фармацевтичної компанії "Дарниця";
  • 17 позицій - від "Фармак";
  • 10 позицій - від "ІнтерХім";
  • 8 позицій - від корпорації "Артеріум";
  • 6 позицій - від "Юрія-Фарм";
  • 5 позицій - від "Кусум Фарм";
  • 3 позиції - від Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу;
  • 2 позиції - від фармацевтичної фабрики "Віола".

В цілому до списку потрапили різні препарати (таблетки, капсули, гранули, краплі, розчини та ін.):

  • які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях;
  • антигістамінні;
  • протизапальні та протиревматичні;
  • вітаміни та мікроелементи;
  • ліки проти тиску;
  • противиразкові засоби;
  • заспокійливі;
  • очні краплі;
  • назальні спреї тощо.

Українцям нагадали також, що рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" (введене в дію указом президента №82/2025), містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

Передбачене, зокрема, введення ряду регуляцій - для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Нещодавно на виконання рішення РНБО уряд вже:

  • врегулював націнки на лікарські засоби;
  • заборонив практику маркетингових платежів;
  • відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (у частині контролю за цінами в аптечних мережах).

Відповідні зміни було внесено до постанови Кабінету міністрів №955 (від 17 жовтня 2008 року) - "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи подешевшають в Україні дорогі рідкісні ліки.

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