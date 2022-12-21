Кількість дітей, які загинули через війну, зростає: подробиці від ювенальних прокурорів

Загалом, як зазначають ювенальні прокурори Офісу, понад 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв становить 450, поранених - 863. Порівняно з даними станом на 5 грудня число постраждалих зросло на 20 осіб, загиблих - на 7 осіб. Крім того, кількість зниклих дітей збільшилася на 2, депортованих - на 1041 дитину, знайдених - на 447, повернуто додому в Україну - 11 дітей.



"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.





Найбільше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34.



Через бомбардування та обстріли російськими агресорами станом на 21 грудня пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.