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Кількість дітей, які загинули через війну, зростає: подробиці від ювенальних прокурорів

Фото: кількість загиблих протягом грудня дітей зросла (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

З 5 грудня 2022 року число постраждалих від війни дітей зросло на 20 осіб, семеро загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Загалом, як зазначають ювенальні прокурори Офісу, понад 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв становить 450, поранених - 863. Порівняно з даними станом на 5 грудня число постраждалих зросло на 20 осіб, загиблих - на 7 осіб. Крім того, кількість зниклих дітей збільшилася на 2, депортованих - на 1041 дитину, знайдених - на 447, повернуто додому в Україну - 11 дітей.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.



Найбільше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34.

Через бомбардування та обстріли російськими агресорами станом на 21 грудня пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Вчора, 20 грудня, РБК-Україна повідомляло, що Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

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