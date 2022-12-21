Число детей, погибших из-за войны войны, растет: подробности от ювенальных прокуроров

В целом, как отмечают ювенальные прокуроры Офиса, более 1313 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 21 декабря 2022 года официальное число детей-жертв составляет 450, раненых - 863. По сравнению с данными по состоянию на 5 декабря число пострадавших выросло на 20 человек, погибших - на 7 человек. Кроме того, количество пропавших детей увеличилось на 2, депортированных - на 1041 ребенка, найденных - на 447, возвращено домой в Украину - 11 детей.



"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.





Больше всего за время полномасштабного вторжения России в Украину пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34.



Из-за бомбардировок и обстрелов российскими агрессорами по состоянию на 21 декабря повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.