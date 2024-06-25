Кількість боїв зросла до 75, ворог найбільше активний на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська. Сили оборони відбили один з чотирьох штурмів.

На Куп’янському напрямку росіяни за підтримки авіації шість разів намагались витіснити українських воїнів в районах Степової Новоселівки та Піщаного. отири спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, два боєзіткнення - тривають.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався атакувати поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі. Сім штурмових дій наші воїни відбили, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Сіверському напрямку терористи проявляють активність Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Наразі тривають дві атаки.

На Краматорському напрямку ворог наступав на напрямку Горлівка - Торецьк. Чотири атаки відбито, ще дві - продовжуються.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили вже 26 атак ворога поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Наразі два бої тривають.

На Времівському напрямку ворог чотири рази штурмував поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна - триває.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони контратакували росіян і відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Тим часом ворог просунувся на Сіверському й Торецькому напрямках.

Ознайомитись з ранковим зведенням Генштабу можна за посиланням.