Количество боев возросло до 75, враг наиболее активен на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются бои вблизи Волчанска. Силы обороны отбили один из четырех штурмов.

На Купянском направлении россияне при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить украинских воинов в районах Степной Новоселовки и Песчаного. отири попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, два боестолкновения - продолжаются.

На Лиманском направлении враг 11 раз пытался атаковать вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. Семь штурмовых действий наши воины отбили, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении террористы проявляют активность Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Сейчас продолжаются две атаки.

На Краматорском направлении враг наступал на направлении Горловка - Торецк. Четыре атаки отбиты, еще две - продолжаются.

На Покровском направлении Силы обороны отбили уже 26 атак врага вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Сейчас два боя продолжаются.

На Времовском направлении враг четыре раза штурмовал вблизи Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали наши позиции в районе Роботино и Малой Токмачки. Одну атаку украинские воины отбили, еще одна - продолжается.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны контратаковали россиян и восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем враг продвинулся на Северском и Торецком направлениях.

Ознакомиться с утренним сведением Генштаба можно по ссылке.