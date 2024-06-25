ЗСУ контратакували у Вовчанську, росіяни просунулися на двох напрямках: карти ISW

Українські сили контратакували росіян і відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.

На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських загарбниках у північно-східній частині Вовчанська, що вказує на те, що українці відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, також показують, що українські сили відновили позиції в центрі Стариці.

Операція №2 - Луганська область

24 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська наступали:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного і Стельмахівки;

на захід від Сватового поблизу Копанки;

на північний захід від Кремінної поблизу Греківки, Макіївки, Невського;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, як загарбники з російського 119-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (106-ї гвардійської дивізії ВДВ) встановлюють прапор РФ на південному сході Роздолівки.

Бої тривали:

на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського;

на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки;

на південь від Сіверська біля Роздолівки та Виїмки.

24 червня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої тривали поблизу Часового Яру в мікрорайоні Канал, на захід від Часового Яру біля Іванівського та на північ поблизу Калинівки.

Російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, показують, що російські сили просунулися на схід від Дружби (на північний схід від Торецька).

24 червня російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бої тривали на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

В районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

"Південна вісь"

24 червня російські війська продовжували наступальні операції поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Російські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), але зазначали, що ситуація на лінії фронту не змінилася на заході Запорізької області.

Тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області під Кринками.

Російський блогер стверджував, що російські війська захопили контроль над невизначеними островами в дельті річки Дніпро після ведення «кривавих боїв», але визнав, що невеликі групи української піхоти контратакують і мають перевагу в операціях безпілотників на Херсонському напрямку.