Кількість боїв зросла до 71, на Куп'янському напрямку ворог залучив авіацію, - Генштаб

Станом на 16:00, від початку доби, 26 червня, кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 71. На Куп'янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни за день шість разів без успіху атакували в районах Вовчанська та Липців. Наразі біля Липців тривають два бої.

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. Наразі відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

На Лиманському напрямку протягом дня було 8 разів атаковано позиції Сил оборони. В районах Макіївки і Невського продовжуються ще три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакують в районі Часового Яру. Ворог від початку доби намагався чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Торецькому напрямку кількість штурмів зросла до шести. Наразі українські воїни відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

На Покровському напрямку найбільша кількість боїв. Вороже вже 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Наразі ще 11 боїв продовжуються.

На Курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни мали успіх в районі Вовчанська, де відновили втрачені позиції у місті. Тим часом терористи можливо сформували ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, зокрема на Харківському напрямку.

Ознайомитись з попереднім зведенням Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 13:00 можна за посиланням.