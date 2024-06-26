Число боев возросло до 71, на Купянском направлении враг привлек авиацию, - Генштаб

По состоянию на 16:00, с начала суток, 26 июня, количество боевых столкновений на линии фронта возросло до 71. На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 71", - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне за день шесть раз без успеха атаковали в районах Волчанска и Липцов. Сейчас возле Липцов продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. Сейчас отбито пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового.

На Лиманском направлении в течение дня было 8 раз атакованы позиции Сил обороны. В районах Макеевки и Невского продолжаются еще три боестолкновения.

На Северском направлении продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении россияне атакуют в районе Часового Яра. Враг с начала суток пытался четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Торецком направлении количество штурмов возросло до шести. Сейчас украинские воины отражают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, у Дачного, остановлена.

На Покровском направлении наибольшее количество боев. Враг уже 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Сейчас еще 11 боев продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковиевки.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины имели успех в районе Волчанска, где восстановили утраченные позиции в городе. Между тем террористы возможно сформировали еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, в частности на Харьковском направлении.

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 13:00 можно по ссылке.