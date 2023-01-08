Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни, - ООН

Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

"Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України - орієнтовно 9,2 млн переселенців.

Раніше ми писали, що Єврокомісія виділила ще 100 млн євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

Перед цим Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу.

Також ми писали, що Німеччина виділила 199 млн євро на фінансування програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.