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Количество беженцев из Украины стало самым большим со времен Второй мировой войны, - ООН

Фото: украинские беженцы обусловили самую большую волну эмигрантов со времен Второй мировой войны (t.me.UkrzaIinfo)
Автор: Татьяна Зарембо

Российское полномасштабное вторжение в Украину повлекло за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Более 7,9 млн человек покинули страну, а еще 5,9 млн являются внутренне перемещенными лицами", - говорится в сообщении управления ООН по вопросам беженцев.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину - ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 млн евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.

Перед этим Европейская комиссия представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

Также мы писали, что Германия выделила 199 млн евро на финансирование программ помощи переселенцам в результате вторжения России.

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