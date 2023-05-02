Кількість біженців через війну в Судані може зрости до 800 тисяч, - ООН

Заступник голови ООН у справах біженців Рауф Мазу заявив, що його агентство планувало еміграцію 815 тисяч осіб, включаючи 580 тисяч суданських та іноземних біженців, які нині мешкають у країні. За його словами, близько 73 тисяч людей уже залишили Судан.

Сотні людей було вбито та тисячі поранено за 16 днів боїв з того часу, як 15 квітня розбіжності між суданською армією та воєнізованими Силами оперативної підтримки переросли у збройний конфлікт.

У неділю обидві сторони домовилися продовжити на 72 години порушене перемир'я, і в ООН повідомили, що представники організації допоможуть провести переговори про перемир'я в Саудівській Аравії.

За даними міністерства охорони здоров'я Судану, щонайменше 528 людей загинули та 4599 – отримали поранення. В ООН повідомили про таку ж кількість загиблих, але вважають, що реальні втрати набагато вищі.