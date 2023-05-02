Количество беженцев из-за войны в Судане может возрасти до 800 тысяч, - ООН

Заместитель главы ООН по делам беженцев Рауф Мазу заявил, что его агентство планировало эмиграцию 815 тысяч человек, включая 580 тысяч суданских и иностранных беженцев, которые в настоящее время проживают в стране. По его словам, около 73 тысяч человек уже покинули Судан.

Сотни людей были убиты и тысячи ранены за 16 дней боев с тех пор, как 15 апреля разногласия между суданской армией и военизированными Силами оперативной поддержки переросли в вооруженный конфликт.

В воскресенье обе стороны договорились продлить на 72 часа нарушенное перемирие, и в ООН сообщили, что представители организации помогут провести переговоры о перемирии в Саудовской Аравии.

По данным министерства здравоохранения Судана, по меньшей мере 528 человек погибли и 4599 – получили ранения. В ООН сообщили о таком же количестве погибших, но считают, что реальные потери намного выше.