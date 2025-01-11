Количество атак значительно увеличилось. Какая ситуация на фронте на утро
За сутки, 10 января, россияне устроили 213 атак на фронте в Украине. Треть из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Самое "горячее" направление
В течение суток, 10 января, зафиксировано 213 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.
"На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора", - говорится в сообщении.
Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.
На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции украинских войск, успеха не имел.
На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.
На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
За сутки, 10 января, потери РФ составили 1570 военных. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.
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