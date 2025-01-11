Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки
Фото: втрати росіян з 2022 року перевищили 806 тисяч військових (Getty Images)
За останню добу з 10 на 11 січня, російська армія втратила у війні проти України 1570 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 28 артсистем та 74 БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 806 500 (+1570) осіб;
- танків - 9751 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 20 271 (+18) од.;
- артилерійських систем - 21 817 (+28) од.;
- РСЗВ - 1260 од.;
- засоби ППО - 1042 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 958 (+74) од.;
- крилатих ракет - 3017 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 33 534 (+61) од.;
- спеціальної техніки - 3692 (+3) од.
Нагадаємо, що станом на вечір, 10 січня, на фронті протягом доби відбулося 198 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському та Краматорському напрямках, а також у Курській області.
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