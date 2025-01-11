Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки

За останню добу з 10 на 11 січня, російська армія втратила у війні проти України 1570 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 28 артсистем та 74 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір, 10 січня, на фронті протягом доби відбулося 198 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському та Краматорському напрямках, а також у Курській області.

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