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Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки

Субота 11 січня 2025 08:00
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Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки Фото: втрати росіян з 2022 року перевищили 806 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 10 на 11 січня, російська армія втратила у війні проти України 1570 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 28 артсистем та 74 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 806 500 (+1570) осіб;
  • танків - 9751 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 271 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21 817 (+28) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1042 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 958 (+74) од.;
  • крилатих ракет - 3017 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 534 (+61) од.;
  • спеціальної техніки - 3692 (+3) од.

Генштаб підбив підсумки втрат РФ за добу: майже 1600 солдатів та багато техніки

Нагадаємо, що станом на вечір, 10 січня, на фронті протягом доби відбулося 198 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському та Краматорському напрямках, а також у Курській області.

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