Кілька ЗМІ не підкорились Орбану та можуть вплинути на результат виборів

07:00 03.04.2026 Пт
2 хв
Партія прем'єра веде боротьбу з опозтційною
aimg Юлія Маловічко
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

В Угорщині зростають шанси опозиції на перемогу. Вирішальну роль можуть зіграти незалежні медіа, які роками працювали під тиском влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Project Syndicate та ЕП.

Читайте також: Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втратити владу після парламентських виборів, які мають відбутися найближчим часом. Його політична сила вперше за багато років стикається з реальною загрозою поразки.

Як зазначають експерти, головним конкурентом правлячої партії Fidesz стала опозиційна сила «Tisza», яка стрімко набирає популярність серед виборців.

Одним із ключових факторів, що впливають на зміну політичних настроїв, називають діяльність незалежних медіа. Попри системний тиск з боку влади, вони продовжували публікувати розслідування про корупцію та зловживання, формуючи альтернативний інформаційний порядок денний.

За роки перебування Орбана при владі в країні значно змінився медіаландшафт. Значна частина засобів масової інформації опинилася під контролем уряду або пов’язаних із ним бізнес-структур. У результаті переважна більшість новинного контенту має провладний характер.

Водночас незалежні журналісти зберегли вплив на частину аудиторії та сприяли зростанню підтримки опозиції.

Окрему роль відіграють державні медіа, які, за оцінками аналітиків, фактично виконують функції урядової комунікації. У їхньому ефірі переважає позитивне висвітлення влади, тоді як опозиційні сили часто подаються у негативному контексті.

Також під час виборчої кампанії фіксується поширення дезінформації та маніпулятивних наративів, зокрема щодо зовнішнього впливу на опозицію.

Попри це, експерти вважають, що саме діяльність незалежних медіа може стати одним із вирішальних чинників, який вплине на результат голосування і потенційну зміну влади в країні.

Як відомо, вибори в Угорщині пройдуть 12 квітня. Очікується, що Орбан який вже тривалий час очолює уряд, піде у відставку і його замінить Петер Мадяр з опозиційною партією "Тиса".

