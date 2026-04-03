Несколько СМИ не подчинились Орбану и могут повлиять на результат выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть после парламентских выборов, которые должны состояться в ближайшее время. Его политическая сила впервые за много лет сталкивается с реальной угрозой поражения.

Как отмечают эксперты, главным конкурентом правящей партии Fidesz стала оппозиционная сила "Tisza", которая стремительно набирает популярность среди избирателей.

Одним из ключевых факторов, влияющих на изменение политических настроений, называют деятельность независимых медиа. Несмотря на системное давление со стороны власти, они продолжали публиковать расследования о коррупции и злоупотреблениях, формируя альтернативную информационную повестку дня.

За годы пребывания Орбана у власти в стране значительно изменился медиаландшафт. Значительная часть средств массовой информации оказалась под контролем правительства или связанных с ним бизнес-структур. В результате подавляющее большинство новостного контента имеет провластный характер.

В то же время независимые журналисты сохранили влияние на часть аудитории и способствовали росту поддержки оппозиции.

Отдельную роль играют государственные медиа, которые, по оценкам аналитиков, фактически выполняют функции правительственной коммуникации. В их эфире преобладает позитивное освещение власти, тогда как оппозиционные силы часто подаются в негативном контексте.

Также во время избирательной кампании фиксируется распространение дезинформации и манипулятивных нарративов, в частности относительно внешнего влияния на оппозицию.

Несмотря на это, эксперты считают, что именно деятельность независимых медиа может стать одним из решающих факторов, который повлияет на результат голосования и потенциальную смену власти в стране.