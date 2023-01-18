ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рютте про війну в Україні: наступні шість тижнів можуть стати критичними

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 18 січня 2023 18:38
Рютте про війну в Україні: наступні шість тижнів можуть стати критичними Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступні шість тижнів можуть стати дуже критичними для бойових дій в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна із посиланням на зустріч Атлантичної ради.

"Наступні шість тижнів - два місяці можуть виявитися критичними під час військових дій в Україні. Я говорив у понеділок телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і згоден, що Росія, можливо, знову зробить великий наступ", - заявив він.

Рютте наголосив, що з урахуванням цієї інформації Захід має зробити більше зараз для України.

"Ось чому зараз ми разом із США та Німеччиною беремо участь у спільній місії, яка матиме вирішальне значення", - сказав прем'єр Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі в Росії як мінімум не вистачає людей.

Крім того, військові не виключають, що в Україні може збільшитися кількість повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями в Білорусі, в яких бере участь і Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Рютте Війна Росії проти України
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС