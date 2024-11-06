Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві закривали на вхід: в чому причина

Зауважимо, що це не перший подібний випадок цьогоріч. Зокрема ми писали, що 27 червня на одній зі станцій "червоної" гілки метро під потяг впала людина.

А вже наступного дня інцидент повторився на зеленій гілці метро. Тоді під потяг метро на станції "Золоті ворота" впала жінка.

Ще у липні в КМДА заявляли, що планують запровадити заходи від падіння пасажирів на колії підземки.

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