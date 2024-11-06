Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві закривали на вхід: в чому причина

Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві зачинені на вхід для пасажирів. Причиною стало падіння пасажира під потяг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Відразу кілька станцій метро синьої гілки зачинені на вхід для пасажирів. Серед них:
Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".
"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - повідомили в КМДА.
Оновлено о 20:18.
КМДА повідомила, що рух поїздів синьої лінії відновлено. Водночас в адміністрації зауважили, що пасажирку, яка потрапила під потяг було госпіталізовано.
"Обставини випадку з'ясовують правоохоронці", - додали в КМДА.
Зауважимо, що це не перший подібний випадок цьогоріч. Зокрема ми писали, що 27 червня на одній зі станцій "червоної" гілки метро під потяг впала людина.
А вже наступного дня інцидент повторився на зеленій гілці метро. Тоді під потяг метро на станції "Золоті ворота" впала жінка.
Ще у липні в КМДА заявляли, що планують запровадити заходи від падіння пасажирів на колії підземки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.