Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві закривали на вхід: в чому причина

Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві зачинені на вхід для пасажирів. Причиною стало падіння пасажира під потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відразу кілька станцій метро синьої гілки зачинені на вхід для пасажирів. Серед них:

"Палац "Україна",

"Либідська",

"Голосіївська",

"Деміївська".

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - повідомили в КМДА.

Оновлено о 20:18.

КМДА повідомила, що рух поїздів синьої лінії відновлено. Водночас в адміністрації зауважили, що пасажирку, яка потрапила під потяг було госпіталізовано.

"Обставини випадку з'ясовують правоохоронці", - додали в КМДА.