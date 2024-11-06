Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход: в чем причина

Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты для входа для пассажиров. Причиной стало падение пассажира под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"На станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.

Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская" .

Сразу несколько станций метро синей ветки закрыты для входа для пассажиров. Среди них:

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, мы писали, что 27 июня на одной из станций "красной" ветки метро под поезд упал человек.

А на следующий день инцидент повторился на зеленой ветке метро. Тогда под поезд метро на станции "Золотые ворота" упала женщина.

Еще в июле в КГГА заявляли, что планируют ввести меры по падению пассажиров на пути подземки.

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