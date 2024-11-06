ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход: в чем причина

Киев, Среда 06 ноября 2024 19:49
UA EN RU
Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход: в чем причина Фото: в Киеве человек упал под потен метро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты для входа для пассажиров. Причиной стало падение пассажира под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Сразу несколько станций метро синей ветки закрыты для входа для пассажиров. Среди них:

  • "Дворец "Украина",
  • "Лыбидская",
  • "Голосеевская",
  • "Демеевская".

Движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

"На станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.

Заметим, что это не первый подобный случай. В частности, мы писали, что 27 июня на одной из станций "красной" ветки метро под поезд упал человек.

А на следующий день инцидент повторился на зеленой ветке метро. Тогда под поезд метро на станции "Золотые ворота" упала женщина.

Еще в июле в КГГА заявляли, что планируют ввести меры по падению пассажиров на пути подземки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метро
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США