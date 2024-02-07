Кілька російських бомбардувальників Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья, - ЗСУ

Військові попередили, що у зв'язку з цим є вірогідність повітряної атаки по Україні. Запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

"Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ).

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі - біля 5-ї ранку", - йдеться в оголошенні.

Захисники неба закликають українців звертати уваги на вірогідні сигнали повітряної тривоги, та у разі оголошення тривоги прямувати в укриття.

Зауважимо, що за даними моніторингової групи "Радар", зафіксовано виліт дев'яти бортів Ту-95МС.

Нічна повітряна атака по Україні

Нагадаємо, ввечері 6 лютого і вночі 7 лютого в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".

Зокрема, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.

Пізніше у ПС повідомили про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході країни, була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.