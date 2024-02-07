Несколько российских бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья, - ВСУ

Украинские военные зафиксировали взлет на территории России нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья, расположенного в Мурманской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Военные предупредили, что в связи с этим есть вероятность воздушной атаки по Украине. Запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти часов утра.
"Взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - около 5 утра", - говорится в объявлении.
Защитники неба призывают украинцев обращать внимание на вероятные сигналы воздушной тревоги, и в случае объявления тревоги направляться в укрытие.
Отметим, что по данным мониторинговой группы "Радар", зафиксирован вылет девяти бортов Ту-95МС.
Напомним, вечером 6 февраля и ночью 7 февраля в Украине во многих областях была воздушная тревога из-за запуска российскими захватчиками нескольких групп ударных дронов типа "Шахед".
В частности, вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград и другие города в разных регионах. На юге страны работали системы противовоздушной обороны по отражению атаки противника, передавали в Силах обороны.
Позже в ВС сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке страны, была угроза применения авиационных средств поражения.
Отбой тревог из-за "Шахедов" россиян в Украине был объявлен только в 02:40.
Детальнее о самолетах Ту-95, которые россияне используют для нанесения ракетных ударов по Украине, читайте в материале РБК-Украина.
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