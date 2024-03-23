РФ знову атакували безпілотники. Пошкоджені будинки і бізнес-центр

За даними відомства, вночі черговими засобами протиповітряної оборони ППО перехоплено та знищено 12 БПЛА:

п'ять над Брянською областю;

п'ять над Бєлгородською областю;

один над Воронезькою областю;

один над Саратовської областю.

Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді через атаку дрона загорівся приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхівки і бізнес-центр "Монблан".

Інформації про постраждалих немає. У регіоні зараз діє режим ракетної небезпеки.

Атака на електрометалургійний комбінат

Крім того, вночі БПЛА атакували Оскольський електрометалургійний комбінат ім. О.О. Угарова. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи і публікують відео з місця подій.

За даними прес-служби підприємства, постраждалих і пошкоджень внаслідок атаки немає.

До слова, це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавлення в електропечах, що дає змогу одержувати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Основними споживачами металопродукції АТ "ОЕМК ім. О.О. Угарова" на російському ринку є підприємства автомобільної, машинобудівної, трубної, метизної та підшипникової промисловості, а також оборонна промисловість.