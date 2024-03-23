РФ знову атакували безпілотники. Пошкоджені будинки і бізнес-центр

Вночі дрони атакували чотири російські області. У Бєлгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.
За даними відомства, вночі черговими засобами протиповітряної оборони ППО перехоплено та знищено 12 БПЛА:
Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді через атаку дрона загорівся приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхівки і бізнес-центр "Монблан".
Інформації про постраждалих немає. У регіоні зараз діє режим ракетної небезпеки.
Крім того, вночі БПЛА атакували Оскольський електрометалургійний комбінат ім. О.О. Угарова. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи і публікують відео з місця подій.
За даними прес-служби підприємства, постраждалих і пошкоджень внаслідок атаки немає.
До слова, це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавлення в електропечах, що дає змогу одержувати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.
Основними споживачами металопродукції АТ "ОЕМК ім. О.О. Угарова" на російському ринку є підприємства автомобільної, машинобудівної, трубної, метизної та підшипникової промисловості, а також оборонна промисловість.
Вночі 23 березня на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області пролунали вибухи та виникла пожежа. Очевидці повідомили про два вибухи через атаку дронів.
Загалом за понад три місяці поточного року по російських НПЗ було здійснено 15 атак. Суттєвих пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік. Загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік.
Атаки дронами вивели з ладу 10-15% нафтопереробних потужностей Росії.
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