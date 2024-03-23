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РФ снова атаковали беспилотники. Повреждены дома и бизнес-центр

Фото: несколько областей России атаковали беспилотники, есть прилеты (МЧС России)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью дроны атаковали четыре российские области. В Белгороде повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

По данным ведомства, ночью дежурными средствами противовоздушной обороны ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА:

  • пять над Брянской областью;
  • пять над Белгородской областью;
  • один над Воронежской областью;
  • один над Саратовской областью.

В то же время, российские СМИ сообщают, что в Белгороде из-за атаки дрона загорелся частный дом. Также повреждены многоэтажки и бизнес-центр "Монблан".

Информации о пострадавших нет. В регионе сейчас действует режим ракетной опасности.

Атака на электрометаллургический комбинат

Кроме того, ночью БПЛА атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат им. О.О. Угарова. Местные жители сообщали о громких взрывах и публикуют видео с места событий.

По данным пресс-службы предприятия, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

К слову, это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавки в электропечах, что позволяет получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Основными потребителями металлопродукции АО "ОЭМК им. А.А. Угарова" на российском рынке являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности, а также оборонная промышленность.

 

Атаки беспилотников в России

Ночью 23 марта на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области прогремели взрывы и возник пожар. Очевидцы сообщили о двух взрывах из-за атаки дронов.

В целом, за более чем три месяца текущего года, по российским НПЗ было совершено 15 атак. Существенные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год. Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год.

Атаки дронами вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России.

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