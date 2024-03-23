РФ снова атаковали беспилотники. Повреждены дома и бизнес-центр

Ночью дроны атаковали четыре российские области. В Белгороде повреждены жилые дома и бизнес-центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.
По данным ведомства, ночью дежурными средствами противовоздушной обороны ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА:
В то же время, российские СМИ сообщают, что в Белгороде из-за атаки дрона загорелся частный дом. Также повреждены многоэтажки и бизнес-центр "Монблан".
Информации о пострадавших нет. В регионе сейчас действует режим ракетной опасности.
Кроме того, ночью БПЛА атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат им. О.О. Угарова. Местные жители сообщали о громких взрывах и публикуют видео с места событий.
По данным пресс-службы предприятия, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.
К слову, это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавки в электропечах, что позволяет получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.
Основными потребителями металлопродукции АО "ОЭМК им. А.А. Угарова" на российском рынке являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности, а также оборонная промышленность.
Ночью 23 марта на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области прогремели взрывы и возник пожар. Очевидцы сообщили о двух взрывах из-за атаки дронов.
В целом, за более чем три месяца текущего года, по российским НПЗ было совершено 15 атак. Существенные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год. Общая установленная мощность атакованных заводов составляет 178 миллионов тонн в год.
Атаки дронами вывели из строя 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей России.
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