За кілька місяців до виборів. Прем'єр Словаччини подав у відставку

Сьогодні, 7 травня, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я вирішив просити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для того, щоб спробувати з урядом технократів у стабільності та мирі привести Словаччину до демократичних парламентських виборів", - сказав Хегер.
У другій половині дня він має зустрітися із президентом Зузаною Чапутовою, яка має повноваження призначити нового тимчасового прем’єр-міністра.
Правляча коаліція втратила більшість у вересні минулого року, коли з неї вийшла партія "Свобода і солідарність" (SaS), яка згодом звинуватила уряд у тому, що він не робить достатньо для того, щоб допомогти людям з витратами на енергоносії, які минулого року досягли рекордного рівня в Європі.
Цього тижня у Словаччині подали у відставку уже два міністри - сільського господарства та закордонних справ.
Нагадаємо, Словаччина планує провести дострокові вибори у вересні.
Ми також повідомляли, що днями колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який цього року може повернутися до влади, виступив проти військової допомоги Україні.
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