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За несколько месяцев до выборов. Премьер Словакии подал в отставку

Фото: премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (flickr.com neadhmokratia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я решил просить президента лишить меня полномочий и оставить президенту пространство для того, чтобы попытаться с правительством технократов в стабильности и мире привести Словакию к демократическим парламентским выборам", - сказал Хегер.

Во второй половине дня он должен встретиться с президентом Зузаной Чапутовой, которая имеет полномочия назначить нового временного премьер-министра.

Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда из нее вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS), которая впоследствии обвинила правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы помочь людям с расходами на энергоносители, которые в прошлом году достигли рекордного уровня в Европе.

На этой неделе в Словакии подали в отставку уже два министра - сельского хозяйства и иностранных дел.

Напомним, Словакия намерена провести досрочные выборы в сентябре.

Мы также сообщали, что на днях бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в этом году может вернуться к власти, выступил против военной помощи Украине.

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