Кілька днів, як повернувся додому: на Рівненщині помер колишній полонений

Сьогодні, 21 червня Сухляк повідомив про смерть військовослужбовця Сергія Добровольського, який понад рік провів у російському полоні.

"Помер Сергій Добровольский, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні", - заявив міський глава.

За його словами чоловік повернувся з російського полону наприкінці травня цього року. А кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.

"Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання - згодом", - додав Сухляк.