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Несколько дней, как вернулся домой: в Ровенской области умер бывший пленный

Фото: на Ровенщине умер бывший пленный защитник (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ровенской области умер освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский. Ему было 43 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Здолбунова Владислава Сухляка.

Сегодня, 21 июня Сухляк сообщил о смерти военнослужащего Сергея Добровольского, который более года провел в российском плену.

"Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - заявил городской глава.

По его словам мужчина вернулся из российского плена в конце мая этого года. А несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.

"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - добавил Сухляк.

Заметим, что не так давно в Винницкой области умер украинский военный Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года.

Мужчина стал известен, когда после очередного обмена пленных завирусилось видео с его участием. После возвращения в Украину военный впервые после года в плену попробовал яблоко и рассказал, как он мечтал о нем.

РБК-Украина также рассказывало о военном, который вернулся из российского плена в свой день рождения.

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