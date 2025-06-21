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Кілька днів, як повернувся додому: на Рівненщині помер колишній полонений

Рівненська область, Субота 21 червня 2025 21:51
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Кілька днів, як повернувся додому: на Рівненщині помер колишній полонений Фото: на Рівненщині помер колишній полонений захисник (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Рівненській області помер звільнений з російського полону український військовий Сергій Добровольський. Йому було 43 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Здолбунова Владислава Сухляка.

Сьогодні, 21 червня Сухляк повідомив про смерть військовослужбовця Сергія Добровольського, який понад рік провів у російському полоні.

На зображенні може бути: 1 особа, борода та текст «ДоБРОВОЛЬСЬКИЙ Сегй Степанович + က်»

"Помер Сергій Добровольский, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні", - заявив міський глава.

За його словами чоловік повернувся з російського полону наприкінці травня цього року. А кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.

"Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання - згодом", - додав Сухляк.

Зауважимо, що не так давно у Вінницькій області помер український військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону під час обміну 26 квітня 2023 року.

Чоловік став відомий, коли після чергового обміну полонених завірусилось відео за його участі. Після повернення до України військовий вперше після року в полоні скуштував яблуко та розповів, як він мріяв про нього.

РБК-Україна також розповідало про військового, який повернувся з російського полону у свій день народження.

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