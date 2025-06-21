Несколько дней, как вернулся домой: в Ровенской области умер бывший пленный

Сегодня, 21 июня Сухляк сообщил о смерти военнослужащего Сергея Добровольского, который более года провел в российском плену.

"Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - заявил городской глава.

По его словам мужчина вернулся из российского плена в конце мая этого года. А несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.

"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - добавил Сухляк.