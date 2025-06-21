Несколько дней, как вернулся домой: в Ровенской области умер бывший пленный
В Ровенской области умер освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский. Ему было 43 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Здолбунова Владислава Сухляка.
Сегодня, 21 июня Сухляк сообщил о смерти военнослужащего Сергея Добровольского, который более года провел в российском плену.
"Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - заявил городской глава.
По его словам мужчина вернулся из российского плена в конце мая этого года. А несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.
"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - добавил Сухляк.
Заметим, что не так давно в Винницкой области умер украинский военный Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года.
Мужчина стал известен, когда после очередного обмена пленных завирусилось видео с его участием. После возвращения в Украину военный впервые после года в плену попробовал яблоко и рассказал, как он мечтал о нем.
РБК-Украина также рассказывало о военном, который вернулся из российского плена в свой день рождения.
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