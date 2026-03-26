Яких втрат зазнала Росія у нафтобізнесі від українських атак: свіжі дані

РФ втратила до 40% експорту нафти

Росія зіткнулася з наймасштабнішим збоєм експорту нафти за сучасну історію - під ударом агресора виявились ключові порти, трубопроводи та танкери.

Щонайменше 40% експортних потужностей Росії з постачання нафти наразі зупинені. Це сталося через атаки українських дронів, і, як результат, пошкодження інфраструктури, а також проблеми з логістикою, про що свідчать розрахунки Reuters.

Йдеться приблизно про 2 млн барелів на добу - значну частину постачань одного з найбільших експортерів нафти у світі.