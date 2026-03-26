RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Какие потери понесла Россия в нефтебизнесе от украинских атак: свежие данные

02:32 26.03.2026 Чт
2 мин
Кроме атак на нефтяные объекты РФ понесла потери от остановки нефтепровода "Дружба" и от ареста танкеров Европой и США
aimg Маловичко Юлия
Фото: насосы нефти на буровой станции (Getty Images)

Москва потеряла 40% нефтяных доходов из-за ряда факторов, один из которых - украинские дроновые атаки на НПЗ врага, нефтяные терминалы и другие объекты, позволяющие вести этот бизнес.

РФ потеряла до 40% экспорта нефти

Россия столкнулась с самым масштабным сбоем экспорта нефти за современную историю - под ударом агрессора оказались ключевые порты, трубопроводы и танкеры.

По меньшей мере 40% экспортных мощностей России по поставкам нефти сейчас остановлены. Это произошло из-за атак украинских дронов, и, как результат, повреждения инфраструктуры, а также проблем с логистикой, свидетельствуют расчеты Reuters.

Речь идет примерно о 2 млн баррелей в сутки - значительной части поставок одного из крупнейших экспортеров нефти в мире.

Что произошло

Украина в последнее время усилила удары по нефтяной инфраструктуре РФ. Под атаки попали все три основных западных экспортных порта страны - например, Новороссийск, Приморск и Усть-Луга.

Или же не так давно Штатами был задержан танкер с нефтью России. Вашингтон принял ответные меры.

Интересно также, что даже блокировка Ормузского пролива, из-за чего прогнозировался рост прибыли РФ от нефти, не повлияла на эти данные.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская ФедерацияНАФТА