Какие потери понесла Россия в нефтебизнесе от украинских атак: свежие данные

Москва потеряла 40% нефтяных доходов из-за ряда факторов, один из которых - украинские дроновые атаки на НПЗ врага, нефтяные терминалы и другие объекты, позволяющие вести этот бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия столкнулась с самым масштабным сбоем экспорта нефти за современную историю - под ударом агрессора оказались ключевые порты, трубопроводы и танкеры.
По меньшей мере 40% экспортных мощностей России по поставкам нефти сейчас остановлены. Это произошло из-за атак украинских дронов, и, как результат, повреждения инфраструктуры, а также проблем с логистикой, свидетельствуют расчеты Reuters.
Речь идет примерно о 2 млн баррелей в сутки - значительной части поставок одного из крупнейших экспортеров нефти в мире.
Украина в последнее время усилила удары по нефтяной инфраструктуре РФ. Под атаки попали все три основных западных экспортных порта страны - например, Новороссийск, Приморск и Усть-Луга.
Или же не так давно Штатами был задержан танкер с нефтью России. Вашингтон принял ответные меры.
Интересно также, что даже блокировка Ормузского пролива, из-за чего прогнозировался рост прибыли РФ от нефти, не повлияла на эти данные.