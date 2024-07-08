В яких випадках українці можуть отримати штраф за купівлю ліків: що потрібно знати

Деякі види медичних засобів в Україні заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення можна отримати штраф.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Знеболювальні та жарознижувальні
Ліки проти кашлю
Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань
Антигістамінні (протиалергічні) препарати
Гормональні препарати
Етиловий спирт
Чи належить препарат до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього або онлайн на сайті Державного реєстру лікарських засобів.
Які ліки не можна придбати без рецепта (інфографіка: doc.ua)
Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках тягне за собою:
Продаж ліків в аптеках, у тому числі з використанням електронної роздрібної торгівлі особі, яка не досягла 14-річного віку, а також доставка особі, яка не досягла 14-річного віку, тягнуть за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3 400 до 5 100 гривень.
Повторне порушення, вчинене протягом року, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 5 100 до 6 800 гривень.
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