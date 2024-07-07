Як людині самостійно перевірити, чи виписані на неї штрафи: три способи

Штрафи потрібно оплачувати одразу після їх накладання, у певних випадках за своєчасну оплату можна навіть отримати 50% знижки.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, як людина самостійно може перевірити, чи виписані на неї штрафи.

Як людині перевірити, чи виписані на неї штрафи

Перевірити наявність штрафів щодо себе будь-яка особа може за допомогою відкритих державних ресурсів:

У яких випадках можна сплатити лише половину штрафу, а у яких - суму подвоюють

Громадянин, який отримав штраф за порушення ПДР, може оплатити лише 50% від суми у наступних випадках:

якщо порушення зафіксоване в автоматичному режимі

штраф виписаний за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів

порушення зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)

"Постанова про накладення штрафу вважатиметься виконаною у разі сплати порушником 50% розміру штрафу до вручення вказаної постанови", - пояснює юрист.

Якщо ж громадянин не сплатив штраф протягом 15 діб з дня, коли його виписали, то постанова про накладення штрафу направляється для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

"У такому випадку порушнику доведеться сплатити подвійний розмір штрафу", - каже Буліменко.