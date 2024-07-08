В каких случаях украинцы могут получить штраф за покупку лекарств: что нужно знать

Некоторые виды медицинских средств в Украине запрещено продавать и покупать без специального врачебного рецепта. За нарушение можно получить штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 42 Кодекса об административных правонарушениях.
Обезболивающие и жаропонижающие
Лекарства против кашля
Лекарства против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний
Антигистаминные (противоаллергические) препараты
Гормональные препараты
Этиловый спирт
Принадлежит ли препарат к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему или онлайн на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
Какие лекарства нельзя приобрести без рецепта (инфографика: doc.ua)
Отпуск лекарств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях влечет за собой:
Продажа лекарств в аптеках, в том числе с использованием электронной розничной торговли лицу, не достигшему 14-летнего возраста, а также доставка лицу, не достигшему 14-летнего возраста, влекут штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 гривен.
Повторное нарушение, совершенное в течение года, влечет наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 5 100 до 6 800 гривен.
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