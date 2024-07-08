В яких випадках українці можуть отримати штраф за купівлю ліків: що потрібно знати
Деякі види медичних засобів в Україні заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення можна отримати штраф.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Які ліки не можна купити без рецепта
Знеболювальні та жарознижувальні
- Ношпа і спазмалгон в ампулах - за рецептом.
- Анальгін - упаковка таблеток на 100 таблеток - лише за рецептом, ампули також за рецептом.
- Німесил та його аналоги - за рецептом.
Ліки проти кашлю
- Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу (його використовують для інгаляцій) - за рецептом.
- Більшість інших препаратів для інгаляцій, в тому числі Беродуал - за рецептом.
Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань
- Препарати для зниження тиску - Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол - тільки за рецептом.
- Сечогінні препарати Фуросемід і Діакарб - за рецептом.
- Краплі Корвалол і Валокордин - без рецепта тільки в невеликих флаконах, від 50 мл - за рецептом.
- Препарати для розрідження крові - Магнікор, Кардіомагніл від 100 таблеток - тільки за рецептом.
Антигістамінні (протиалергічні) препарати
- Супрастин в ампулах - тільки за рецептом.
Гормональні препарати
- Усі гормональні препарати - тільки за рецептом.
- Гормональні контрацептиви, зокрема КОК та препарат екстреної контрацепції Постинор - за рецептом.
- Креми та мазі на гормональній основі (наприклад, Момедерм) - за рецептом. Феністил залишається у вільному доступі.
- Ліки проти захворювань щитоподібної залози, L-тироксин, Еутирокс, - за рецептом.
Етиловий спирт
- Від 100 грамів спирту - тільки за рецептом.
Чи належить препарат до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього або онлайн на сайті Державного реєстру лікарських засобів.
Які ліки не можна придбати без рецепта (інфографіка: doc.ua)
Який штраф можна отримати за продаж без рецепта
Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках тягне за собою:
- штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 850 до 1 700 гривень
- за вчинення порушення протягом року штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 1 700 до 3 400 гривень
Продаж ліків в аптеках, у тому числі з використанням електронної роздрібної торгівлі особі, яка не досягла 14-річного віку, а також доставка особі, яка не досягла 14-річного віку, тягнуть за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3 400 до 5 100 гривень.
Повторне порушення, вчинене протягом року, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 5 100 до 6 800 гривень.
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