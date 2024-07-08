В яких випадках українці можуть отримати штраф за купівлю ліків: що потрібно знати

Деякі види медичних засобів в Україні заборонено продавати та купувати без спеціального лікарського рецепта. За порушення можна отримати штраф.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на статтю 42 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Які ліки не можна купити без рецепта

Знеболювальні та жарознижувальні

Ношпа і спазмалгон в ампулах - за рецептом.

Анальгін - упаковка таблеток на 100 таблеток - лише за рецептом, ампули також за рецептом.

Німесил та його аналоги - за рецептом.

Ліки проти кашлю

Усі кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу (його використовують для інгаляцій) - за рецептом.

Більшість інших препаратів для інгаляцій, в тому числі Беродуал - за рецептом.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

Препарати для зниження тиску - Каптоприл, Каптопрес, Бісопролол - тільки за рецептом.

Сечогінні препарати Фуросемід і Діакарб - за рецептом.

Краплі Корвалол і Валокордин - без рецепта тільки в невеликих флаконах, від 50 мл - за рецептом.

Препарати для розрідження крові - Магнікор, Кардіомагніл від 100 таблеток - тільки за рецептом.

Антигістамінні (протиалергічні) препарати

Супрастин в ампулах - тільки за рецептом.

Гормональні препарати

Усі гормональні препарати - тільки за рецептом.

Гормональні контрацептиви, зокрема КОК та препарат екстреної контрацепції Постинор - за рецептом.

Креми та мазі на гормональній основі (наприклад, Момедерм) - за рецептом. Феністил залишається у вільному доступі.

Ліки проти захворювань щитоподібної залози, L-тироксин, Еутирокс, - за рецептом.

Етиловий спирт

Від 100 грамів спирту - тільки за рецептом.

Чи належить препарат до рецептурних, можна подивитись в інструкції до нього або онлайн на сайті Державного реєстру лікарських засобів.

Які ліки не можна придбати без рецепта (інфографіка: doc.ua)

Який штраф можна отримати за продаж без рецепта

Відпуск ліків в аптеках без рецепта у заборонених законодавством випадках тягне за собою:

штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 850 до 1 700 гривень

за вчинення порушення протягом року штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 1 700 до 3 400 гривень

Продаж ліків в аптеках, у тому числі з використанням електронної роздрібної торгівлі особі, яка не досягла 14-річного віку, а також доставка особі, яка не досягла 14-річного віку, тягнуть за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 3 400 до 5 100 гривень.

Повторне порушення, вчинене протягом року, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 5 100 до 6 800 гривень.