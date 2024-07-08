В каких случаях украинцы могут получить штраф за покупку лекарств: что нужно знать
Некоторые виды медицинских средств в Украине запрещено продавать и покупать без специального врачебного рецепта. За нарушение можно получить штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 42 Кодекса об административных правонарушениях.
Какие лекарства нельзя купить без рецепта
Обезболивающие и жаропонижающие
- Ношпа и спазмалгон в ампулах - по рецепту.
- Анальгин - упаковка таблеток на 100 таблеток - только по рецепту, ампулы также по рецепту.
- Нимесил и его аналоги - по рецепту.
Лекарства против кашля
- Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола (его используют для ингаляций) - по рецепту.
- Большинство других препаратов для ингаляций, в том числе Беродуал - по рецепту.
Лекарства против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний
- Препараты для снижения давления - Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол - только по рецепту.
- Мочегонные препараты Фуросемид и Диакарб - по рецепту.
- Капли Корвалол и Валокордин - без рецепта только в небольших флаконах, от 50 мл - по рецепту.
- Препараты для разжижения крови - Магникор, Кардиомагнил от 100 таблеток - только по рецепту.
Антигистаминные (противоаллергические) препараты
- Супрастин в ампулах - только по рецепту.
Гормональные препараты
- Все гормональные препараты - только по рецепту.
- Гормональные контрацептивы, в частности КОК и препарат экстренной контрацепции Постинор - по рецепту.
- Кремы и мази на гормональной основе (например, Момедерм) - по рецепту. Фенистил остается в свободном доступе.
- Лекарство против заболеваний щитовидной железы, L-тироксин, Эутирокс, - по рецепту.
Этиловый спирт
- От 100 граммов спирта - только по рецепту.
Принадлежит ли препарат к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему или онлайн на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
Какие лекарства нельзя приобрести без рецепта (инфографика: doc.ua)
Какой штраф можно получить за продажу без рецепта
Отпуск лекарств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях влечет за собой:
- штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 850 до 1 700 гривен
- за совершение нарушения в течение года штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 1 700 до 3 400 гривен
Продажа лекарств в аптеках, в том числе с использованием электронной розничной торговли лицу, не достигшему 14-летнего возраста, а также доставка лицу, не достигшему 14-летнего возраста, влекут штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 гривен.
Повторное нарушение, совершенное в течение года, влечет наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 5 100 до 6 800 гривен.
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