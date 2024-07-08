ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каких случаях украинцы могут получить штраф за покупку лекарств: что нужно знать

Украина, Понедельник 08 июля 2024 19:20
UA EN RU
В каких случаях украинцы могут получить штраф за покупку лекарств: что нужно знать Какой штраф можно получить за продажу лекарств без рецепта (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые виды медицинских средств в Украине запрещено продавать и покупать без специального врачебного рецепта. За нарушение можно получить штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 42 Кодекса об административных правонарушениях.

Какие лекарства нельзя купить без рецепта

Обезболивающие и жаропонижающие

  • Ношпа и спазмалгон в ампулах - по рецепту.
  • Анальгин - упаковка таблеток на 100 таблеток - только по рецепту, ампулы также по рецепту.
  • Нимесил и его аналоги - по рецепту.

Лекарства против кашля

  • Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола (его используют для ингаляций) - по рецепту.
  • Большинство других препаратов для ингаляций, в том числе Беродуал - по рецепту.

Лекарства против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

  • Препараты для снижения давления - Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол - только по рецепту.
  • Мочегонные препараты Фуросемид и Диакарб - по рецепту.
  • Капли Корвалол и Валокордин - без рецепта только в небольших флаконах, от 50 мл - по рецепту.
  • Препараты для разжижения крови - Магникор, Кардиомагнил от 100 таблеток - только по рецепту.

Антигистаминные (противоаллергические) препараты

  • Супрастин в ампулах - только по рецепту.

Гормональные препараты

  • Все гормональные препараты - только по рецепту.
  • Гормональные контрацептивы, в частности КОК и препарат экстренной контрацепции Постинор - по рецепту.
  • Кремы и мази на гормональной основе (например, Момедерм) - по рецепту. Фенистил остается в свободном доступе.
  • Лекарство против заболеваний щитовидной железы, L-тироксин, Эутирокс, - по рецепту.

Этиловый спирт

  • От 100 граммов спирта - только по рецепту.

Принадлежит ли препарат к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему или онлайн на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В каких случаях украинцы могут получить штраф за покупку лекарств: что нужно знать

Какие лекарства нельзя приобрести без рецепта (инфографика: doc.ua)

Какой штраф можно получить за продажу без рецепта

Отпуск лекарств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях влечет за собой:

  • штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 850 до 1 700 гривен
  • за совершение нарушения в течение года штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 1 700 до 3 400 гривен

Продажа лекарств в аптеках, в том числе с использованием электронной розничной торговли лицу, не достигшему 14-летнего возраста, а также доставка лицу, не достигшему 14-летнего возраста, влекут штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 гривен.

Повторное нарушение, совершенное в течение года, влечет наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 5 100 до 6 800 гривен.

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно проверить, выписывали ли на вас штрафы.

Читайте также, как будут наказывать за прослушивание российской музыки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптеки фармацевтические компании Врачи Штрафы
NEWS
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон