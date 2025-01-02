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За яких умов вторгнення Росії не повториться: роз'яснення Зеленського

Київ, Четвер 02 січня 2025 21:35
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За яких умов вторгнення Росії не повториться: роз'яснення Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії не повторилося. Без цього зупинити російського диктатора Володимира Путіна не вдасться.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

У глави держави поцікавилися, що потрібно, щоб Росія не вторглася в Україну повторно.

"Ви повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, який зупинить Путіна. Зупинить за фактом. Або він знатиме, що у вас це є і це буде превентивно працювати", - відповів глава держави.

Необхідність стійкого миру

Нагадаємо, українські чиновники, зокрема й президент Володимир Зеленський, неодноразово наголошували, що з Росією необхідно укласти справедливий і стійкий мир.

В іншому разі росіяни можуть "взяти перерву" і напасти на Україну знову. У такому перемир'ї немає сенсу.

Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, "стійкий мир" означає, що після завершення війни не залишиться умов, які дали б змогу Росії повторити своє вторгнення за два-три роки або навіть за п'ять років.

При цьому керівник ОП Андрій Єрмак нещодавно зазначав, що "реальні переговори" про мир із Росією можуть початися тільки після того, як у країни-агресора не буде ресурсів продовжувати війну.

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