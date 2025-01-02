При каких условиях вторжение России не повторится: разъяснение Зеленского

У Украины должно быть оружие и армия, чтобы вторжение России не повторилось. Без этого остановить российского диктатора Владимира Путина не удастся.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью в эфире телемарафона.

"Вы должны иметь соответствующее фактическое оружие, фактическую армию, фактический пакет дальнобойных возможностей, который остановит Путина. Остановит по факту. Или он будет знать, что у вас это есть и это будет превентивно работать", - ответил глава государства.

У главы государства поинтересовались, что нужно, чтобы Россия не вторглась в Украину повторно.

Необходимость стойкого мира

Напомним, украинские чиновники, в том числе и президент Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, что с Россией необходимо заключить справедливый и стойкий мир.

В ином случае россияне могут "взять перерыв" и напасть на Украину снова. В таком перемирии нет смысла.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, "стойкий мир" означает, что после завершения войны не останется условий, которые позволили бы России повторить свое вторжение через два-три года или даже через пять лет.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак недавно отмечал, что "реальные переговоры" о мире с Россией могут начаться только после того, как у страны-агрессора не будет ресурсов продолжать войну.

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