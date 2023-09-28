ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен роз'яснив значення справедливого та стійкого миру для України

Вашингтон, Четвер 28 вересня 2023 22:36
UA EN RU
Блінкен роз'яснив значення справедливого та стійкого миру для України Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу хочуть для України справедливого та стійкого миру. Це, зокрема, має на увазі, що він має бути заснований на Статуті ООН.

Про це на The Atlantic заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

"Справедливий (мир - ред.) у тому сенсі, що він відображає основні принципи, що лежать в основі Статуту ООН - територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України", - розповів Блінкен.

При цьому стійкий мир, за його словами, означає, що після закінчення війни "не залишиться умов", які дозволять цій агресії повторитися через рік, два чи п'ять років.

Держсекретар наголосив, що українці самі мають прийняти фундаментальні рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що США є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Вашингтон вже виділив нашій країні десятки пакетів військової допомоги, до яких входили зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, касетні снаряди та багато іншого озброєння.

Також, згідно з даними ЗМІ, влада США пообіцяла надати нашій країні невелику партію далекобійних ракет ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції
Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних