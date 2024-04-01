За яких обставин закриють телемарафон: відповідь голови комітету зі свободи слова

Для телемарафону "Єдині новини" 2024 рік може стати вирішальним. Такий формат втрачає довіру людей за відсутності коштів на його фінансування.

"Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що єдиний марафон змінив формат, що є баланс, є не бровадні новини з фронту, що у людей знову відновлюється довіра, тоді треба буде думати над завершенням", - сказав він.

Юрчишин визнав, що поки що незрозуміло, що робити з марафоном. "Можна, звичайно, як влада на початку казала, вирішити - хай телемарафон буде працювати до кінця війни. Але чому 2024 рік стане вирішальним? Бо у нас скорочується міжнародна фінансова допомога, як наслідок, суттєво скорочується наша економіка. Це брак коштів по всіх напрямках. А у нас в першу чергу забезпечення Збройних сил. І у нас мають бути гроші на снаряди для ЗСУ і на перезарядку Patriot", - зазначив депутат.

За його словами, якщо не буде механізму повернення хоча б часткової довіри до єдиного марафону, можуть початися проблеми. "З єдиним марафоном так само починає падати довіра до влади, і це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон - це офіційне джерело. Це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає", - додав він.

Юрчишин нагадав, що кошти з держбюджету на марафон та шість телеканалів, які його створюють, вже виділені на цей рік. "Думаю, до кінця 24-го ні, тому що вони вже зафінансовані. - сказав він у відповідь на питання, коли закриють марафон. - Хіба самі канали вирішать, що досить. Але в кінці 2024 року будемо дивитись, чи буде він далі працювати".

Довіра до телемарафону

Нагадаємо, довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%, натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Раніше керівник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що українські телеканали розглядають нові формати для телемарафону "Єдині новини", а відповідні пропозиції вироблять найближчим часом.