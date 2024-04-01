При каких обстоятельствах закроют телемарафон: ответ главы комитета по свободе слова

Для телемарафона "Единые новости" 2024 года может стать решающим. Такой формат теряет доверие людей при отсутствии средств для его финансирования.

"Если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, который есть баланс, есть не бровадные новости с фронта, что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать о завершении", - сказал он.

Юрчишин признал, что пока неясно, что делать с марафоном. "Можно, конечно, как власть в начале говорила, решить - пусть телемарафон будет работать до конца войны. Но почему 2024 год станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям. А у нас в первую очередь обеспечение Вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и на перезарядку Patriot", - отметил депутат.

По его словам, если не будет механизма возвращения хотя бы частичного доверия к единому марафону, могут возникнуть проблемы. "С единым марафоном также начинает падать доверие к власти, и это вполне резонно, потому что мы объявили, что единый марафон - это официальный источник. Это рупор власти. Если падает доверие к рупору, падает доверие к тому, кто этот рупор держит", - добавил он.

Юрчишин напомнил, что средства из госбюджета на марафон и шесть создающих его телеканалов уже выделены на этот год. "Думаю, до конца 24-го нет, потому что они уже зафинансированы. - сказал он в ответ на вопрос, когда закроют марфон. - Разве сами каналы решат, что достаточно. Но в конце 2024 года будем смотреть, будет ли он дальше работать"

Доверие к телемарафону

Напомним, доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Ранее руководитель Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что украинские телеканалы рассматривают новые форматы для телемарафона "Единые новости" , а соответствующие предложения производят в ближайшее время.