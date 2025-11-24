У яких областях найскладніша ситуація зі світлом? Відповідь "Укренерго"

"Вночі ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині – там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів", - заявили в "Укренерго".

Також зазначається, що ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Графіки відключень

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг.

Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Споживання світла знову росте

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 24 листопада, станом на 9:30, воно було на 13,3% вищим, ніж в цей час минулого робочого дня – у п’ятницю", - додали в "Укренерго".

Причина росту споживання – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання, порівняно з кінцем минулого тижня.

Вчора, 23 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 16 листопада. Причина – зниження температури у більшості регіонів України.

Наслідки негоди

Окрім того, через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області.

Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.