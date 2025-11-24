В каких областях самая сложная ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"

"Ночью враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого самой сложной является ситуация на Днепропетровщине - там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей", - заявили в "Укрэнерго".

Также отмечается, что еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют безопасные условия. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Графики отключений

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак - во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления объемом от 0,5 до 3 очередей.

Также во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Потребление света снова растет

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 13,3% выше, чем в это время в прошлый рабочий день - в пятницу", - добавили в "Укрэнерго".

Причина роста потребления - применение меньшего объема мер ограничения потребления, по сравнению с концом прошлой недели.

Вчера, 23 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 16 ноября. Причина - снижение температуры в большинстве регионов Украины.

Последствия непогоды

Кроме того, из-за сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) на утро полностью или частично были обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.