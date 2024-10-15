ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В яких областях чекати заморозків і чи варто готуватись до зими: відповідь синоптика

Вівторок 15 жовтня 2024 14:12
UA EN RU
В яких областях чекати заморозків і чи варто готуватись до зими: відповідь синоптика У деяких областях України прогнозують заморозки на ґрунті та у повітрі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Оскільки зараз на календарі лише середина жовтня, до "справжньої зими" - зі снігами й морозами - українцям готуватись поки що зарано.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

В яких областях і коли саме ймовірні заморозки

За словами експерта, погодні умови в Україні восени можуть бути досить різноманітними.

"Наразі у нас... сьогодні (у вівторок, 15 жовтня, - Ред.) починається зміна повітряних потоків. І зараз будуть надходити повітряні маси з північних широт", - розповіла Птуха.

З огляду на таку ситуацію синоптики прогнозують певне зниження температур. Особливо в нічні години.

Так, у деяких регіонах України найближчим часом вночі ймовірні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі (інтенсивністю від нуля до 5 градусів):

  • 16 жовтня - у західних областях
  • 17-18 жовтня - по всій території України, крім південного сходу

При цьому денні температури, за словами синоптика, очікуються найближчими днями на такому ж рівні, як і зараз - від 6 до 13 градусів тепла.

"Тепліше - на Закарпатті та на півдні України", - додала Птуха. Там температура повітря вдень може прогрітись до 15 градусів за Цельсієм.

Що відомо про перший сніг у 2024 році

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Сильні пожежі та знищені будинки: з'явилися кадри наслідків удару по Миколаєву
Сильні пожежі та знищені будинки: з'явилися кадри наслідків удару по Миколаєву
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам