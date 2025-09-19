На яких напрямках найбільше боїв: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті
З початку доби 19 вересня на фронті російсько-української війни зафіксовано 63 боєзіткнення. Більшість з них прийшлася на Покровський та Лиманський напрямки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Станом на 16:00 19 вересня зафіксовано обстріли російськими окупантами низки прикордонних пунктів:
- Архипівка та Блешня Чернігівської області;
- Сімейкине, Біла Береза, Ромашкове, Шалигине, Малушине, Хлібороб, Руденка, Нововасилівка, Баранівка Сумської області.
На низці напрямків зафіксовано спроби російських окупантів проводити штурмові та наступальні дії. Що конкретно відбувається на фронті:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки: два бойових зіткнення, окупанти активно обстрілюють населені пункти та позиції Збройних сил України, а також скидають керовані авіабомби.
- На Південно-Слобожанському напрямку: було зафіксовано три атаки ворога, дві відбито, один бій триває.
- Куп'янський напрямок: три спроби окупантів прорвати оборону ЗСУ в районах Степової Новоселівки та Піщаного.
- Лиманський напрямок: 10 російських атак в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.
- Сіверський напрямок: одна атака ворога.
- Торецький напрямок: сім спроб штурму в районах Щербинівки та у бік Плещіївки й Русиного Яру.
- Покровський напрямок - традиційно найгарячіший: окупанти з початку доби здійснили 25 спроб наступу на позиції ЗСУ в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне.
- Новопавлівський напрямок: сім спроб окупантів штурмувати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоіванівка та Ольгівське.
- Гуляйпільський напрямок: спроба ракетного удару по Залізничному, наступів росіян не було.
- Оріхівський напрямок: дві спроби атаки росіян на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.
- Придніпровський напрямок: окупанти двічі намагалися наблизитися до позицій ЗСУ в районі Антонівського мосту.
Зазначимо, що на фронті за добу 18 вересня було зафіксовано 223 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися наступати на низці напрямків, також ворог понад п'ять тисяч раз обстріляв українські позиції. Загальні добові втрати окупантів склали орієнтовно 1150 одиниць живої сили.
Також нагадаємо, що 18 вересня президент України Володимир Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині. Українські військові знищили приблизно 1300 росіян, полонили 100, та знешкодили ще 1100, звільнено 160 квадратних кілометрів території.