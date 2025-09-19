На каких направлениях больше всего боев: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте
С начала суток 19 сентября на фронте российско-украинской войны зафиксировано 63 боестолкновения. Большинство из них пришлось на Покровское и Лиманское направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По состоянию на 16:00 19 сентября зафиксированы обстрелы российскими оккупантами ряда пограничных пунктов:
- Архиповка и Блешня Черниговской области;
- Семейкино, Белая Береза, Ромашково, Шалигино, Малушино, Хлебороб, Руденка, Нововасильевка, Барановка Сумской области.
На ряде направлений зафиксированы попытки российских оккупантов проводить штурмовые и наступательные действия. Что конкретно происходит на фронте:
- Северо-Слобожанское и Курское направления: два боевых столкновения, оккупанты активно обстреливают населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины, а также сбрасывают управляемые авиабомбы.
- На Южно-Слобожанском направлении: было зафиксировано три атаки врага, две отбиты, один бой продолжается.
- Купянское направление: три попытки оккупантов прорвать оборону ВСУ в районах Степной Новоселовки и Песчаного.
- Лиманское направление: 10 российских атак в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.
- Северское направление: одна атака врага.
- Торецкое направление: семь попыток штурма в районах Щербиновки и в сторону Плещеевки и Русиного Яра.
- Покровское направление - традиционно самое горячее: оккупанты с начала суток осуществили 25 попыток наступления на позиции ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное.
- Новопавловское направление: семь попыток оккупантов штурмовать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка и Ольговское.
- Гуляйпольское направление: попытка ракетного удара по Железнодорожному, наступлений россиян не было.
- Ореховское направление: две попытки атаки россиян на позиции ВСУ в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.
- Приднепровское направление: оккупанты дважды пытались приблизиться к позициям ВСУ в районе Антоновского моста.
Отметим, что на фронте за сутки 18 сентября было зафиксировано 223 боевых столкновения. Российские оккупанты пытались наступать на ряде направлений, также враг более пяти тысяч раз обстрелял украинские позиции. Общие суточные потери оккупантов составили ориентировочно 1150 единиц живой силы.
Также напомним, что 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области. Украинские военные уничтожили примерно 1300 россиян, пленили 100, и обезвредили еще 1100, освобождено 160 квадратных километров территории.