UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В яких містах світу жити найдорожче: рейтинг Economist Intelligence

Фото: де і на скільки подорожчало життя у 2022 році оприлюднив рейтинг Economist Intelligence (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

За даними рейтингу Worldwide Cost of Living 2022, у минулому році у найбільших містах світу спостерігалося стрімке зростання вартості життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Economist Intelligence.

Дослідження порівнює вартість товарів і послуг у 173 містах світу. У середньому в містах, охоплених дослідженням, за рік ціни зросли на 8,1%.

Рейтинг найдорожчих міст світу 2022 року виглядає таким чином:

  • Нью-Йорк, США;
  • Сингапур;
  • Тель-Авів, Ізраїль;
  • Гонконг, Китай;
  • Лос-Анджелес, США;
  • Цюріх, Швейцарія;
  • Женева, Швейцарія;
  • Сан-Франциско, США;
  • Париж, Франція;
  • Копенгаген, Данія.

Крім того, рейтинг аналізує зміни, що відбулися в інших країнах.

Як свідчать дані звіту, досить високим був рівень інфляції в США, а найвищий - у Туреччині: ціни в Стамбулі за рік зросли на 86%. Проте більшість європейських міст знизили свої позиції в рейтингу найдорожчих - енергетична криза і послаблення економіки знизили вартість євро та інших місцевих валют.

Помірні ціни на проживання залишаються у Молдові, Румунії та Чехії. В середньому місячне перебування сім'ї в цих країнах обійдеться приблизно у 1500 євро.

Найдешевша тепла країна - Туреччина. Вартість проживання тут різна залежно від регіону, але якщо жити за межами столиці і подалі від популярних туристичних місць, то можна вкластися навіть у 500 євро на місяць.

Тим, хто хоче жити в Італії чи Іспанії, варто розраховувати на суму в 1500 євро на місяць, тоді як проживання на Кіпрі обійдеться дорожче - від 1700 євро на місяць. А от місяць проживання в Португалії обійдеться від 2000 євро.

Від 2000 до 3000 євро коштуватиме місячне перебування в таких країнах, як Франція, Німеччина та Австрія. Ці провідні європейські країни мають один з найвищих рівнів життя, а столиця Австрії загальновизнана найкомфортнішим містом для проживання.

Місяць життя у Швейцарії буде найдорожчим серед країн Центральної Європи - необхідна сума може перевищувати 3000 євро.

Якщо жити в північній частині Європи, то найдорожча країна Норвегія. Тут, як і в Швейцарії, потрібно мати мінімум 3000 євро на місяць на проживання. А от в таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, можна розраховувати в середньому на 2500 євро на місяць.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Румунія вважається однією з найзручніших країн для тимчасового захисту. Іноземців приваблюють низькі ціни на продукти та житло.

Крім того, ми писали, яка вартість життя в Чехії з досвіду біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг