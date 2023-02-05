В яких містах світу жити найдорожче: рейтинг Economist Intelligence

Дослідження порівнює вартість товарів і послуг у 173 містах світу. У середньому в містах, охоплених дослідженням, за рік ціни зросли на 8,1%.

Рейтинг найдорожчих міст світу 2022 року виглядає таким чином:

Нью-Йорк, США;

Сингапур;

Тель-Авів, Ізраїль;

Гонконг, Китай;

Лос-Анджелес, США;

Цюріх, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Сан-Франциско, США;

Париж, Франція;

Копенгаген, Данія.

Крім того, рейтинг аналізує зміни, що відбулися в інших країнах.

Як свідчать дані звіту, досить високим був рівень інфляції в США, а найвищий - у Туреччині: ціни в Стамбулі за рік зросли на 86%. Проте більшість європейських міст знизили свої позиції в рейтингу найдорожчих - енергетична криза і послаблення економіки знизили вартість євро та інших місцевих валют.

Помірні ціни на проживання залишаються у Молдові, Румунії та Чехії. В середньому місячне перебування сім'ї в цих країнах обійдеться приблизно у 1500 євро.

Найдешевша тепла країна - Туреччина. Вартість проживання тут різна залежно від регіону, але якщо жити за межами столиці і подалі від популярних туристичних місць, то можна вкластися навіть у 500 євро на місяць.

Тим, хто хоче жити в Італії чи Іспанії, варто розраховувати на суму в 1500 євро на місяць, тоді як проживання на Кіпрі обійдеться дорожче - від 1700 євро на місяць. А от місяць проживання в Португалії обійдеться від 2000 євро.

Від 2000 до 3000 євро коштуватиме місячне перебування в таких країнах, як Франція, Німеччина та Австрія. Ці провідні європейські країни мають один з найвищих рівнів життя, а столиця Австрії загальновизнана найкомфортнішим містом для проживання.

Місяць життя у Швейцарії буде найдорожчим серед країн Центральної Європи - необхідна сума може перевищувати 3000 євро.

Якщо жити в північній частині Європи, то найдорожча країна Норвегія. Тут, як і в Швейцарії, потрібно мати мінімум 3000 євро на місяць на проживання. А от в таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, можна розраховувати в середньому на 2500 євро на місяць.